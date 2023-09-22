Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan verilere göre, Türkiye 2023 yılının 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,95 artışla toplam 36 milyon 754 bin ziyaretçi ağırladı. Gelen ziyaretçilerin 33 milyon 426 binini yabancılar, 3 milyon 327 binini ise yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu.

Ocak-Ağustos döneminde 2022’nin aynı dönemine göre yüzde 44,88 artışla 4 milyon 351 bin turist gönderen Rusya, Türkiye’ye en çok ziyareti gönderen ülkeler arasında ilk sırada yer aldı.

Rusya’yı yüzde 6,03 artışla 4 milyon 82 bin ziyaretçi gönderen Almanya ve yüzde 12,36 artışla 2 milyon 652 bin ziyaretçi gönderen İngiltere takip etti. Bu ülkeleri sırasıyla Bulgaristan ve İran izledi.

Ağustos’ta Almanya birinci, Rusya ikinci

Türkiye’ye bu yılın ağustos ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 5,65 artışla 6 milyon 660 bin olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında bir önceki yıla göre yüzde 1,54 artışla 871 bin ziyaretçi gönderen Almanya, Türkiye’ye en çok turist gönderen ülke oldu. Almanya’yı yüzde 5,68 artışla 852 bin ziyaretçi gönderen Rusya ve yüzde 6,96 artışla 588 bin ziyaretçi gönderen İngiltere izledi. Sıralamayı İran ve Polonya takip etti.

KAYNAK: Turizm Güncel