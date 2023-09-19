Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Başkan Yücel, Ankara’da ilk olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etti.

Alanya’da sezon boyunca turizmcilerle gerçekleştirdiği istişareler sonucu sektörün sorun ve taleplerini Bakan Ersoy’a ileten Başkan Yücel; Alanya ile ilgili pek çok çalışma ve proje hakkında da fikir alışverişinde bulundu. Alanya’da büyük bölümü tamamlanan turizm sezonunun da değerlendirmesini Bakan Ersoy ile gerçekleştiren Başkan Yücel, “Ankara’dayız Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’u makamında ziyaret ettik. Sektör temsilcilerimizle istişarelerimiz sonucu belirlediğimiz taleplerimizi Sayın Bakanımıza ilettik. Sayın Bakanımız ile bölge turizminin geleceğini ve Alanya’mızın yarınlarını konuştuk. Bizleri nezaketle ağırlayan değerli Bakanımıza şahsım ve kentimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Alanya’mız için gerek masada gerekse sahada var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Başkan Yücel’in bir sonraki durağı ise Milliyetçi Hareket Partisi Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz oldu. Genel Başkan Yardımcısı Durmaz’a, Alanya Belediyesi’nin yapmış olduğu çalışmalar ve projeler hakkında bilgi veren ve gündeme dair sohbet eden Başkan Yücel, “Bizleri nezaketle ağırlayan Sayın Genel Başkan Yardımcımıza teşekkür ediyorum.” dedi.