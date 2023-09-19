Alanya’da kruvaziyer turizmi sürüyor. İsrail’in Hayfa Limanı’ndan yola çıkan Panama bandıralı Crown İris isimli lüks kruvaziyer gemisi Alanya Limanı’na sabah saatlerinde dördüncü kez demirledi. 593 mürettebatı bulunan lüks gemi Alanya’ya çoğunluğu İsrailli olmak üzere bin 606 turist getirdi.



Lüks gemiden inen turistlerin bazıları tur otobüslerini tercih ederken, bazıları da Alanya’nın tarihi ve turist yerlerini gezdi. Bazı turistler ise alışveriş yapmayı tercih etti. Crown İris, saat 01.00’de Hayfa Limanı’na gitmek üzere Alanya’dan demir alacak.