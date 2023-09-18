Şehirden uzaklaşmadan Alanya'nın merkezinde gezmek için sizlere harika rota hazırladık. Hem tarihi hem de doğal güzelliklere sahip olan bu şehir, her yıl binlerce turistin ilgisini çekiyor. Tarihi ve kültürel yerlerinde ile hoşca zaman geçireceğiniz ve gününüzü gün edecek bu yerlerde çok eğleneceksiniz.

1. Alanya Kalesi: Alanya'nın simgesi haline gelen bu antik kalenin tarihi M.S. 13. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Kale, muhteşem bir deniz manzarasına sahip olup, Alanya'yı kuşbakışı görebileceğiniz bir noktadadır. Ayrıca kale içerisinde bulunan Alanya Arkeoloji Müzesi'ni de ziyaret edebilirsiniz.

2. Kleopatra Plajı: Alanya'nın en ünlü plajlarından biri olan Kleopatra Plajı, adını Mısır Kraliçesi Kleopatra'dan almıştır. Temiz kumları ve berrak denizi ile ünlü olan bu plaj, tatilcilerin favori duraklarından biridir. Sıcak yaz günlerinde denizin keyfini çıkarabilir ve güneşlenme alanlarında dinlenebilirsiniz.

3. Damlataş Mağarası: Alanya'nın merkezine yakın bir konumda bulunan Damlataş Mağarası, doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini etkilemektedir. İçerisindeki damlataşlar ve eşsiz mağara oluşumlarıyla dikkat çeken bu mağara, serin ve nemli bir ortama sahiptir. Mağara içindeki gezinti yollarında ilerleyerek, doğanın gücünü hissedebilirsiniz.

4. Alanya Limanı: Alanya'nın canlı ve renkli atmosferini deneyimlemek için Alanya Limanı'nı ziyaret etmelisiniz. Burada birçok restoran, kafe ve dükkan bulunmaktadır. Limanda yürüyüş yapabilir, deniz kenarında akşam keyfi yapabilir ve yöresel lezzetleri deneyebilirsiniz.

5. Kaleiçi: Alanya Merkez'in en ünlü ve tarihi bölgesi olan Kaleiçi, kesinlikle görülmesi gereken yerlerden biridir. Dar ve taş döşeli sokakları, tarihi evleri ve büyüleyici atmosferiyle burası, geçmişin izlerini taşıyan bir açık hava müzesini andırır.

6. Alanya Kalesi: Alanya'nın sembolü haline gelen Alanya Kalesi, şehrin tepesinde muhteşem bir manzaraya sahiptir. Kale'nin içinde yer alan Kızılkule, tarihi bir kule olarak dikkat çeker. Buraya çıkarak hem Alanya'yı kuşbakışı izleyebilir hem de tarihi dokuyu yakından deneyimleyebilirsiniz.

Kızılkule: Alanya Kalesi'nin içinde yer alan Kızılkule, tarihi bir kuledir ve Alanya'nın sembollerinden biridir. Tershaneye uğramadan geçmeyelim. Bu sıcak günlerde keyifle dinlenebileceğiniz çok şirin kafeler bulunuyor.