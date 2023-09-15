Pegas Touristik 2023/24 kış ve 2024 yaz sezonları için Antalya uçuş programını açıkladı.

Rus tur operatörü kış sezonunda Rusya’nın Ekaterinburg, Kazan, Kaliningrad, Moskova, Novosibirsk, Omsk, Orenburg, St. Petersburg ve Ufa şehirlerinden Antalya’ya uçacak.

Öte yandan erken rezervasyon satışlarını açan Pegas, 1 Nisan-11 Kasım 2024 tarihlerini kapsayan yaz sezonunda ise Southwind ile Rusya’nın 16 şehrinden Antalya’ya uçuş düzenleyecek.

Bu şehirler; Arhangelsk, Ekaterinburg, İrkutsk, Kazan, Kaliningrad, Kemerovo, Krasnoyarsk, Moskova, Novosibirsk, Omsk, Orenburg, Permiyen, Samara, St. Petersburg, Ufa ve Çelyabinsk.

Pegas’ın yaz sezonu Antalya tatili fiyatları

Nisan ayı çıkışlı, iki kişi için her şey dahil 3 yıldızlı otelde konaklamalı 7 günlük tatil 61 bin rubleden, 4 yıldızlı otelde 76 bin rubleden 5 yıldızlı otelde ise 81 bin rubleden başlıyor.

Mayıs ayında iki kişi için bir haftalık tatilinin maliyeti 77 bin rubleden, haziran ayında ise 106 bin rubleden başlıyor.

KAYNAK: Turizm Güncel