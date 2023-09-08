Alanya-Türkler'de yer alan Haydarpasha Palace Otel Yönetim Kurulu Üyesi ve Operasyon Müdürü Anıl Sözen, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da sezonu uzattıklarını açıkladı.

D-400 karayolunun artık Antalya turizmine yeterli gelmediğini aktaran Sözen, bu nedenle yaklaşık 3,5 saatte Avrupa’nın çeşitli bölgelerinden Antalya’ya gelen turistin havalimanından otele 3 saatte zor ulaştığını söyledi.

Anıl Sözen yaptığı açıklamada, “Bu yıl sezona 1 Mart itibarı ile merhaba dedik. Sezon içerisinde zaman zaman inişli çıkışlı dönemler yaşasak da biz Haydarpasha Palace markamızın da güvenilirliği ile yaz sezonunu rasyonel anlamda oldukça iyi tamamladık. Yurt dışından başta İngiltere pazarı olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinden ve yine bölgemizin vazgeçilmezi Rusya, BDT pazarından da misafirlerimizi ağırladık. İç pazarın önemini biliyoruz. Bu bakımdan iç pazarımızda bu yıl oldukça iyiydi. Bu bakımdan geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da sezonumuzu 1 Aralık tarihine kadar uzatma kararı aldık. Son dönem ekonomide yaşanan sıkıntıları hepimiz yakından takip ediyoruz. Maliyetlerin artması bizler için en büyük sorun. Bunun için çok ciddi hesaplar ve planlamalar yapıyoruz. Misafirlerimize de verdiğimiz kaliteli hizmet ile birlikte en iyi fiyatı sunmak hedefimiz. ”dedi.

“Otel konseptinde yeni personel lojmanı yapıyoruz”

İstihdam konusunda açıklamalarda da bulunan Anıl Sözen, “İstihdama büyük önem veriyoruz. Halen 500’ü aşkın çalışanımız ile turizme hizmet veriyoruz. Onların emeği çok büyük. Her yıl çekirdek kadromuz başta olmak üzere birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Hepimizin bildiği gibi kalifiye personel ve turizmde personel sıkıntısı büyük bir sorun oluşturuyor. Biz bunu aşmak için çalışanlarımızın en iyi şartlarda barınmaları için otel konforunda yeni bir lojman inşa ediyoruz. İnşallah bu lojman projemiz de yılbaşı itibariyle tamamlanacak ve personellerimizin hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.

“D-400 karayolu maalesef artık bu işi kaldırmaz hale geldi”

Alanya’nın yeni bir çevreyoluna ihtiyacının olduğuna da dikkat çeken Anıl Sözen, “Alanya ve Antalya arasında en büyük sorun olarak şu anda ulaşım gözüküyor. Mevcut D-400 karayolu maalesef artık bu işi kaldırmaz hale geldi. Alanya’dan Antalya’ya uzanan sahil şeridinde binlerce yatak kapasitesi ile yüzlerce tesis yer alıyor. Yollarda her gün binlerce özel ve turizm servis aracı yer almakta. Tüm kavşaklarda sinyalizasyon var. Araçlar dur kalk yaparak inanılmaz bir zaman kaybı yaşamakta. Londra - Antalya uçuş süresi 3 saat 30 dakika olmasına rağmen şu anda Alanya-Türkler' den çıkan bir araç en erken 3 saat gibi bir zamanda Antalya Havalimanına ulaşmakta. Bu zaman bazen artmakta. Antalya-Alanya Otoyol Projesi’nin bir an önce ihalesinin yapılıp yapımına başlanması biz turizmcilerin en büyük arzusu. “diye konuştu.

KAYNAK: Turizm Güncel