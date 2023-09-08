Gelen yolcuları karşılayan Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, “Kentimizin turizmi açısından çok önemli bir gelişme oldu. Alanya’mıza hayırlı olsun.” dedi.

Taban Airlines Havayolları, İran'ın başkenti Tahran'dan Alanya’ya ilk seferini gerçekleştirdi. Taban Airlines Havayolları'na ait Airbus A320 uçak tipi ile gelen 101 yolcu, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, TAV Gazipaşa İşletme Koordinatörü Ömer Sözener, İranlı ünlü sanatçı Samir Zand ve diğer yetkiler tarafından çiçeklerle karşılandı.



YENİALP: “ALANYA TURİZMİMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR GELİŞME”



Taban Airlines Havayolları’nın Alanya’ya ilk uçuşunu gerçekleştirmesinin önemli bir gelişme olduğunu belirten Başkan Yardımcısı Yenialp; “Halihazırda İran’dan uçuşlar gerçekleşiyordu. Ancak Taban Airlines Havayolları’nın da sefere başlaması ve bugün ilk uçuşunu gerçekleştirmesi kent turizmimiz açısından önemli oldu. Alanya Belediyesi olarak ALTİD, ALTAV gibi oda ve derneklerimizle gerçekleştirdiğimiz tanıtım çalışmaları meyvelerini veriyor. Alanya’mız ve bölgemiz adına hayırlı, uğurlu olsun.” dedi.



EKİM SONUNA KADAR 8 SEFER DAHA YAPACAK



Karşılama heyeti, Airbus A320 tipi uçağın kaptan pilotları ve kokpit ekibine de hoş geldin derken Alanya’ya ilk uçuşunu gerçekleştiren Taban Airlines Havayolları şirketinin, İran'dan Alanya’ya 28 Ekim tarihine kadar 8 sefer daha yapacağı açıkladı.

Karşılamanın ardından Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, kaptan pilotlar ve kokpit ekibine günün anısına ‘sevgi taşı’ hediye etti.