Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yıkıcı deprem bakımından Türkiye'nin en güvenli önde gelen illeri açıkladı. Kırklareli, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin , Mardin, Siirt, Batman, Ş.Urfa, Mersin, Antalya, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Ankara Türkiye'nin depremden en güvenli şehirleri olarak açıklandı.
Türkiye'nin Depremde En Güvenli Şehirleri Açıklandı
Türkiye'de yaşayan vatandaşlar nerdeyse her gün depremde en güveli illerimiz hangisi diye araştırma yapıyor. Peki Türkiye'de en güvenli şehirler arasında Alanya var mı?
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yıkıcı deprem bakımından Türkiye'nin en güvenli önde gelen illeri açıkladı. Kırklareli, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin , Mardin, Siirt, Batman, Ş.Urfa, Mersin, Antalya, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Ankara Türkiye'nin depremden en güvenli şehirleri olarak açıklandı.
Yorumlar
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı