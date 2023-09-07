Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yıkıcı deprem bakımından Türkiye'nin en güvenli önde gelen illeri açıkladı. Kırklareli, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin , Mardin, Siirt, Batman, Ş.Urfa, Mersin, Antalya, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Ankara Türkiye'nin depremden en güvenli şehirleri olarak açıklandı.

