DİKKAT! Eyyam’ı Bahur Bitti Şimdi De El Nino Geliyor DİKKAT! Eyyam’ı Bahur Bitti Şimdi De El Nino Geliyor

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, yıkıcı deprem bakımından Türkiye'nin en güvenli önde gelen illeri açıkladı. Kırklareli, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin , Mardin, Siirt, Batman, Ş.Urfa, Mersin, Antalya,  Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Ankara Türkiye'nin depremden en güvenli şehirleri olarak açıklandı. 
 