Türkiye genelinde siber suçlarla mücadele kapsamında eş zamanlı ve kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. 24 il merkezi olmak üzere toplam 39 ili kapsayan operasyonlarda, "Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama ve Nitelikli Hırsızlık" suçlarına karışan 568 şüpheli yakalandı. Operasyonlar, 10 gün boyunca titizlikle sürdürüldü.

Yakalanan şüphelilerin, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "yüksek kazanç vaadiyle" vatandaşları dolandırdığı, yasa dışı bahis sitelerine altyapı sağladığı, kumar oynattığı ve para nakline aracılık ettiği tespit edildi. Ayrıca, şüphelilerin bilişim sistemlerini kullanarak kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütülen operasyonlar; İstanbul, Antalya, Yalova, Mardin, Ankara, Adana, Nevşehir, Kayseri, Mersin, Van, Şanlıurfa, Tekirdağ, Ağrı, Adıyaman, Edirne, Denizli, Kahramanmaraş, Niğde, Hakkari, Afyonkarahisar, Balıkesir, Batman, Samsun, Kocaeli merkezli Bursa, İzmir, Hatay, Şırnak, Düzce, Sakarya, Muğla, Rize, Gümüşhane, Manisa, Artvin, Çanakkale, Erzurum, Isparta ve Osmaniye olmak üzere geniş bir coğrafyada gerçekleştirildi.

Operasyonlarda yakalanan şüpheliler hakkında, Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği, Nitelikli Hırsızlık, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçlarından savcılıklarca soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucunda, şüphelilere ait 21 adet araç, 8 adet motosiklet, 28 adet arsa/tarla, 9 adet mesken/dükkan, 11 adet bahçe olmak üzere toplam 1 milyar 111 milyon 599 TL değerinde para ve mal varlığına el konuldu. Ayrıca, ruhsatsız tüfekler ve çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.

Operasyonların başarısından dolayı valiler, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ve görev alan emniyet mensupları tebrik edildi. Vatandaşlara yönelik yapılan uyarıda ise siber suçlara karşı en güçlü kalkanın farkındalık olduğu vurgulanarak, şüpheli durumların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi istendi.