Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) görevlileri, turizm sezonunun hareketlendiği şu günlerde izinsiz yolcu taşımacılığının önüne geçmek amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda dün (06.05.2025) Kestel Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, yolcu taşımacılığı yetki belgesi olmadan faaliyet gösteren servis araçları mercek altına alındı.

Yapılan titiz kontroller sonucunda, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu'na muhalefet eden 13 araç sürücüsü tespit edildi. Ekipler, söz konusu sürücülere yasal işlem yaparak toplamda 83 bin 420 Türk Lirası idari para cezası uyguladı.

Yetkililer, izinsiz taşımacılığın haksız rekabete yol açtığını ve yolcu güvenliğini riske attığını belirterek, bu tür denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı. Özellikle turizm bölgelerinde bu tür faaliyetlere karşı sıfır tolerans gösterileceği ifade edildi. Vatandaşların güvenli ve yasal taşımacılık hizmetlerinden yararlanmaları için denetimlerin süreceği bildirildi.