Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde Barbaros Caddesi üzerinde dün (6 Mayıs 2025 Salı) gece saatlerinde alkollü bir sürücü, park halindeki araçlara çarparak maddi hasara neden oldu. Olay yerine gelen Jandarma Trafik ekipleri, sürücüyü kısa sürede yakaladı. Yapılan kontrolde sürücünün 1.35 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Karayolları Trafik Kanunu uyarınca alkollü araç kullanmaktan dolayı sürücüye 9 bin 267 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, sürücünün aday sürücü statüsünde olması nedeniyle ehliyetine daimi olarak el konulurken, aracı da trafikten men edildi.

Trafiği tehlikeye düşürmek suçundan da işlem başlatılan sürücü, Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı asayiş ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.