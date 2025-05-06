Gaziantep merkezli olarak 47 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) güncel yapılanmasına yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Gaziantep Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, eş zamanlı baskınlarda toplam 208 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı'nın desteğiyle Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ve Gaziantep Vergi Denetim Başkanlığı ekipleri ortak çalışmalar yürüttü. Bu çalışmalar sonucunda, örgütün bölgedeki yapılanmasının Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman illerinde de deşifre edildiği belirtildi.

Operasyonla birlikte FETÖ'nün eleman temin etme yöntemleri ve yurt dışındaki eğitim kamplarına yönlendirilen örgüt mensuplarının hareketleri de takibe alındı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlükleri tarafından Gaziantep başta olmak üzere Ankara, İstanbul, İzmir gibi 47 farklı ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda şüphelilerin; kripto iletişim programları üzerinden yurt içi ve yurt dışı güncel toplantılar gerçekleştirdiği ve örgüt üyeleri tarafından kurulan şirketler aracılığıyla terör örgütü mensuplarının konaklama ve finansman ihtiyaçlarının karşılandığı tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda örgütsel belge ve dijital materyale el konuldu.

Gaziantep Valiliği, operasyonun başarısında emeği geçen Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Vergi Denetim Müfettişleri, MASAK çalışanları ve operasyonları gerçekleştiren emniyet güçlerini tebrik etti. Valilik ayrıca, milletin birlik ve beraberliğine, devletin bütünlüğüne ve vatandaşların huzuruna kastedenlere karşı mücadelenin aralıksız devam edeceğini vurguladı.