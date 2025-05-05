Alanya'da dün akşam saatlerinde üzücü bir trafik kazası yaşandı. Alanya Çevre Yolu üzerinde, Marka Mix alışveriş merkezi yakınlarında meydana gelen olayda, bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kontrolden çıkan araç, savrulduktan sonra takla attı.

Kazayı gören diğer sürücüler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana gelirken, kazada yaralanan olup olmadığı ya da can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Kazanın neden meydana geldiği ve sürücünün sağlık durumu yapılacak çalışmaların ardından netlik kazanacak. Çevre yolunda trafik akışı ise kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Bu kaza, Alanya'da trafik güvenliği konusundaki hassasiyeti bir kez daha gözler önüne serdi.