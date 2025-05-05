Türkiye genelinde organize suç örgütlerine yönelik amansız mücadele sürüyor. Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinasyonunda, Denizli, İzmir, Kırklareli ve İstanbul'da eş zamanlı olarak büyük bir operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, Denizli'de D.S., İzmir'de (yurt dışı firar) M.K., Kırklareli'nde N.G., İstanbul'da ise (yurt dışı firar) D.A., (yurt dışı firar) İ.A. ve (yurt dışında tutuklu) B.G.'nin liderliğini yaptığı belirlenen 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik çalışmalar sonucunda 71 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yakalanan şüphelilerden aralarında örgüt elebaşları D.S. ve N.G.'nin de bulunduğu 43 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 14 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Söz konusu organize suç örgütü üyelerinin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı saldırı, mala zarar verme, insan kaçakçılığı, yağma, nitelikli dolandırıcılık, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, uyuşturucu madde ticareti, tefecilik, silah ve mühimmat kaçakçılığı gibi çeşitli suçlardan soruşturulduğu öğrenildi.

Operasyonun ardından valiliklerden yapılan ortak açıklamada, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ve başarılı çalışmaları gerçekleştiren emniyet güçleri tebrik edildi. Açıklamada ayrıca, güvenlik güçlerinin organize suç örgütleriyle mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı ve hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmayacağı mesajı verildi.