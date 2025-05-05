Alanya Şoförler Odası'nın ısrarlı girişimleri sonuç verdi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı VI. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Alanya Jandarma Trafik ekipleriyle işbirliği içinde ilçede korsan taşımacılığa karşı yoğun bir denetim faaliyeti gerçekleştirdi.

Bugün Okurcalar ve Avsallar mahallelerinde eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde, yasadışı yolcu taşımacılığı yaptığı tespit edilen çok sayıda araç durduruldu. Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ve jandarma trafik ekipleri tarafından titizlikle incelenen araçlar, mevzuata aykırı faaliyet gösterdikleri belirlenince trafikten men edildi. Ayrıca, korsan taşımacılık yapan araç sürücülerine para cezası uygulandı.

Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, bu önemli operasyonun gerçekleşmesinde büyük emekleri olan Ulaştırma Bölge Müdürü Sayın Serhan Özhanlı ve Alanya Jandarma Trafik ekiplerine, yasal taşımacılık yapan esnaf adına teşekkürlerini iletti. Yapılan açıklamada, korsan taşımacılıkla mücadelenin aralıksız devam edeceği vurgulandı. Bu tür denetimlerin, hem yasal taşımacılık yapan esnafın rekabet gücünü koruma hem de yolcuların güvenli seyahat etme hakkını sağlama açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.