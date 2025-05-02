Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, bugün (02 Mayıs 2025) ilçe genelinde yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerine yönelik kapsamlı bir trafik denetimi gerçekleştirdi. Ekiplerin titizlikle yürüttüğü denetimlerde toplam 21 araç sürücüsü kontrolden geçirildi.

Yapılan kontroller sonucunda trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 3 araç, 15 gün süreyle trafikten men edildi. Ayrıca, kural ihlali yapan 7 araç sürücüsüne ise toplamda 206 bin 790₺ idari para cezası uygulandı.

Alanya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, yolcu taşımacılığının güvenli ve düzenli bir şekilde yapılması amacıyla bu tür denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti. Yetkililer, sürücüleri trafik kurallarına uymaya ve yolcuların güvenliğini ön planda tutmaya davet etti.