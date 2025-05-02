Türkiye, göç yönetimi alanındaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Göç İdaresi Başkanlığı'nın koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın iş birliğiyle ülke genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve düzensiz göçe yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde, metruk binalar, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve toplu taşıma durakları gibi toplam 15 bin 469 nokta kontrol edildi. 28 bin 630 personel ve 9 bin 152 ekibin görev aldığı bu operasyonlarda 420 bin 269 kişinin kimlik kontrolü yapıldı.

Başarılı çalışmalar sonucunda, 1'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 21 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Ayrıca, yapılan kimlik kontrollerinde 547 düzensiz göçmen tespit edildi. Yakalanan düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

Türkiye'nin göç yönetiminde insan haklarına saygılı, hukuka bağlı ve kamu düzeninden taviz vermeyen bir model sergilediği vurgulanırken, bu tür denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. Operasyonlarda görev alan valiler, kaymakamlar, polis, jandarma, sahil güvenlik ve Göç İdaresi Başkanlığı personeli tebrik edildi.