Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, 29-30 Nisan 2025 tarihleri arasında ilçede genel trafik uygulaması gerçekleştirdi. Sürücülerin ve araçların güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde toplam 2194 araç kontrol edildi.

Yapılan titiz kontroller sonucunda, trafik kurallarını ihlal eden 339 araç tespit edildi ve bu araçlara toplam 1 Milyon 12 bin 82 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, çeşitli nedenlerle 30 araç trafikten men edilirken, yapılan sorgulamalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 1 araç ve 5 şahıs da yakalandı.

Jandarma yetkilileri, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla bu tür denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.