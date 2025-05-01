Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde son bir haftada gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla suç örgütlerine göz açtırmadı. Yapılan çalışmalar neticesinde rüşvet, FETÖ/PDY üyeliği ve kaçakçılık suçlarına karışan çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı ve milyonlarca liralık kaçak malzeme ele geçirildi.

Rüşvet Operasyonunda Tutuklamalar

Emniyetin yaptığı açıklamaya göre, "Rüşvet" suçuyla ilgili bir olayda gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ/PDY Operasyonu

Aynı hafta içerisinde "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan da bir şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Antalya’da Kaçakçılığa Geçit Yok

Ekiplerin kaçakçılıkla mücadele kapsamında Kepez, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat ilçelerinde düzenlediği operasyonlar ise büyük bir başarıya ulaştı. 13 ayrı olayda 17 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, yapılan aramalarda; 240 bin 480 adet dolu/boş makaron, 96 bin 153 şişe kaçak içki,

4 bin 942 adet kaçak ilaç, 1.311 adet kaçak emtia, 962 adet kaçak elektronik sigara, 636 kilogram kaçak tütün ve 1 adet kaçak otomobil ele geçirildi.

Aranan Şahıslar Adalete Teslim Edildi

Öte yandan, aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda ise kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, suç ve suçlularla mücadelenin yasaların verdiği yetki ve sorumluluk bilinciyle aynı kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.