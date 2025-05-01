Mersin İl Jandarma Komutanlığı, gençleri hedef alan uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği dev operasyonla zehir tacirlerine ağır bir darbe vurdu. "NARKOKAPAN-MERSİN" adı verilen operasyonda, 6 aylık titiz bir çalışmanın ardından 112 "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcısı gözaltına alındı.

Salı günü sabah saat 05.00'te eş zamanlı baskınlarla başlayan ve dün tamamlanan operasyon, Mersin merkez ve ilçelerinde geniş çaplı bir şekilde yürütüldü. Akdeniz, Anamur, Çamlıyayla, Erdemli, Mezitli, Silifke, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde narkotik, istihbarat ve asayiş ekiplerinden oluşan 460 personel, 4 Jandarma Komando Timi, 4 özel eğitimli narkotik köpeği ve 6 Jandarma Motorlu Asayiş Timi görev aldı.

6 Aylık Titiz Çalışma Sonuç Verdi

Operasyonun hazırlık sürecinin tam 6 ay sürdüğünü belirten yetkililer, bu süre zarfında Mersin'in adeta röntgeninin çekildiğini ifade ettiler. Saha çalışmaları ve analizlerin büyük bir titizlikle yürütüldüğü, şüphelilerin teknik ve fiziki takiple izlendiği ve işlenen suçlara dair tüm faaliyetlerin tek tek delillendirildiği vurgulandı.

Zehir Tacirlerine Net Mesaj: "Bedelini Ödeyeceksiniz!"

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 112 şüpheliden 84'ü tutuklanırken, 28'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonla ilgili açıklamalarda bulunan yetkililer, gençlerin hayatını çalmaya cüret eden zehir tacirlerine net bir mesaj göndererek, "Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır! Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz!" ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, "Milletimizi zehirlemeye kalkanlara, hayatı zehrederiz" vurgusu yapılarak, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Mersin Valiliği, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını, Kaymakamları ve operasyonları gerçekleştiren Jandarma personelini tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.