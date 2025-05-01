Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 28 ve 29 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirdikleri yoğun trafik denetimleriyle ilçede trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı hedefledi. Uygulamalar kapsamında, belirlenen noktalarda araçlar titizlikle kontrol edildi ve kural ihlali yapan sürücülere karşı tavizsiz bir tutum sergilendi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, toplamda 1521 araç denetime tabi tutulurken, trafik kurallarını ihlal eden 533 sürücü ve araç tespit edildi. Bu ihlaller neticesinde, söz konusu sürücü ve araçlara 1 milyon 828 bin 565 TL tutarında cezai işlem uygulandı. Ayrıca, trafik için risk oluşturan ve mevzuata uygun olmayan 25 araç ise trafikten men edildi.

Alanya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu tür uygulamaların amacının sürücüleri bilinçlendirmek ve trafik düzenini sağlamak olduğunu ifade ettiler. Vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği de vurgulandı.