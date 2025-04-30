Emniyet Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 42 ilde eş zamanlı olarak FETÖ terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda örgütün çeşitli yapılanmalarında faaliyet gösteren ve aranan 169 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin, FETÖ'nün güncel yapılanması, finans yapılanması, öğrenci yapılanması, emniyet ve askeri mahrem yapılanmaları ile çeşitli meslek grupları içerisinde faaliyet yürüttüğü belirtildi. Ayrıca şüphelilerin sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapmak, ankesörlü telefonlarla örgüt içi iletişim kurmak, sınav soruşturmalarında usulsüzlük yapmak ve örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullanmak gibi suçlardan arandığı öğrenildi.

Operasyonlar kapsamında, FETÖ soruşturmalarında adı geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranma kaydı olan şahıslar da gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yürütülen titiz çalışmalar sonucunda Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gaziantep, Hatay, Isparta, İzmir, Kars, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Osmaniye, Rize, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda ayrıca ruhsatsız tabanca ve tüfekler ile çok miktarda döviz ve Türk Lirası'nın yanı sıra çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonların ardından açıklama yapan yetkililer, milletin birliği ve beraberliğine, devletin bütünlüğüne ve vatandaşların huzuruna kastedenlere karşı mücadelenin aralıksız devam edeceğini vurguladı.