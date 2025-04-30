Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, yasa dışı personel taşımacılığına yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Son olarak Türkler Mahallesi'ndeki oteller bölgesinde gerçekleştirilen kontrollerde, gerekli izinleri olmadan "korsan" olarak personel taşıdığı tespit edilen bir otobüs sürücüsü yakalandı.

Alanya Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, izin belgesi olmaksızın yasa dışı taşımacılık faaliyeti gösteren sürücüye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi (Ek-2/3-a) uyarınca tam 46 bin 392 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, söz konusu otobüs 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Jandarma yetkilileri, yasal mevzuata uygun olmayan hiçbir faaliyete müsamaha gösterilmeyeceğini vurgulayarak, bu tür denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.