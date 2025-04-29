Türkiye genelinde sahte alkol üretimi ve ticaretine yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, 12 ayrı yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi ve toplamda 137 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar neticesinde, yasa dışı imalathanelerde ve depolarda yapılan aramalarda; 63 bin 957 litre sahte alkol ile 96 bin 992 şişe kaçak veya sahte alkollü içki ele geçirildi. Ayrıca, sahte alkol üretiminde kullanılan 63 bin 150 litre etil alkol, 807 litre kaçak ve sahte alkollü içki hammaddesi, 2 bin 106 adet alkol aroması, 66 bin 500 adet sahte etiket, 4 bin 30 adet sahte bandrol, 9 bin 109 adet boş şişe ve 88 bin 376 adet şişe kapağı da ele geçirilen malzemeler arasında yer aldı.

Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimlerinin de katılımıyla yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, yapılan ortak değerlendirme ile piyasa değeri yaklaşık 94 Milyon TL olan vergi kaybının önüne geçildiği tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, operasyonu başarıyla koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ile operasyonları gerçekleştiren emniyet güçleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı çalışanları tebrik edildi. Bu operasyon, halk sağlığını tehdit eden ve vergi kaybına yol açan yasa dışı alkol üretimi ve ticaretine karşı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.