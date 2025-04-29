Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, trafik güvenliğini artırmak amacıyla teknolojinin imkanlarından yararlanarak drone destekli bir denetim gerçekleştirdi. Çevre yolu üzerinde yapılan bu etkin denetimde, trafik kurallarını ihlal eden sürücüler havadan tespit edildi.

Yapılan kontrollerde; 9 aracın kırmızı ışık ihlali yaptığı, 4 motosiklet sürücüsünün kask takmadığı ve 1 aracın ise yaya yolunda motosiklet sürdüğü belirlendi. Kural ihlallerinde bulunan toplam 14 sürücüye, ilgili trafik cezaları uygulanarak toplamda 25 bin 642 TL cezai işlem yapıldı.

Jandarma yetkilileri, drone teknolojisinin trafik denetimlerinde etkin bir şekilde kullanılarak kural ihlallerinin önüne geçmeyi ve sürücülerin trafik kurallarına uyma konusunda daha dikkatli olmalarını hedeflediklerini belirtti. Bu tür denetimlerin aralıklı olarak devam edeceği de vurgulandı.