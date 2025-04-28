Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 8 il merkezi (Afyonkarahisar, Yalova, İstanbul, Uşak, Aksaray, Diyarbakır, Sakarya, Sivas) başta olmak üzere toplam 68 ilde eş zamanlı büyük bir siber operasyon gerçekleştirildi. Operasyon, "Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Bilişim Sistemlerine Girme" suçlarına yönelik yürütülen titiz çalışmalar sonucunda hayata geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında Antalya'nın da bulunduğu 68 ilde tespit edilen 169 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 20'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 43'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

Yakalanan şüphelilerin, sosyal medya üzerinden "düşük faizli kredi, yüksek kazançlı vaadiyle yatırım" gibi yöntemlerle dolandırıcılık yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve sosyal medya platformları üzerinden çocuk istismarı görüntülerini sattıkları tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün başarılı koordinasyonuyla gerçekleşen bu operasyon sonucunda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yetkililer, vatandaşları tanımadıkları kişilere para göndermemeleri ve kolay kazanç vaat eden tekliflere aldanmamaları konusunda uyararak, siber suçlara karşı en güçlü kalkanın bilinçli olmak olduğunu vurguladı.