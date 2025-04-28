Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, 27 Nisan 2025 tarihinde ilçe genelinde motosiklet sürücülerine yönelik kapsamlı bir trafik uygulaması gerçekleştirdi. Amaç, motosiklet sürücülerinin trafik kurallarına uyumunu artırmak ve olası kazaların önüne geçmek olarak belirtildi.

Gün boyu süren denetimlerde jandarma ekipleri, toplamda 378 motosiklet sürücüsünü durdurarak belge kontrolü yaptı ve araçların teknik yeterliliklerini inceledi. Yapılan kontroller sonucunda trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 54 motosiklet sürücüsüne toplam 375.675 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, çeşitli eksiklikleri bulunan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen 13 motosiklet trafikten men edilirken, hacizli olduğu tespit edilen 2 motosiklet ise yakalanarak yediemin otoparkına çekildi.

Jandarma yetkilileri, bu tür uygulamaların aralıksız devam edeceğini ve tüm sürücülerin trafik kurallarına özen göstermesi gerektiğini vurguladı. Amaçlarının ceza kesmekten ziyade, trafik güvenliğini sağlamak ve can kayıplarını önlemek olduğu ifade edildi.