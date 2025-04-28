Alanya'da insanlık dışı bir olay yaşandı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerde, bir şahsın savunmasız bir koyuna şiddet uyguladığı görüldü. Görüntülerin büyük tepki çekmesi üzerine Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer derhal harekete geçti.

Kaymakam Ürkmezer yaptığı yazılı açıklamada, hayvanseverlerin yüreğini burkan olayın faili H.Ç.'nin Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandığını bildirdi. Ürkmezer, şahıs hakkında ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde gerekli adli ve idari işlemlerin başlatılacağını ifade etti.

Öte yandan, şiddete maruz kalan koyunun durumuyla ilgili de bilgi verildi. Alanya İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alınan hayvanın, veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolünden geçirildiği ve gerekli bakımının yapıldığı öğrenildi. Bu üzücü olayın ardından hayvanseverler, failin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyor.