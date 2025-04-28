Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, trafik güvenliği konusunda önemli bir farkındalık çalışmasına imza attı. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gönderilen Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı, Alanya Kaymakamlığı binası yanındaki Atatürk Anıtı önünde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerinin gözetiminde gerçekleştirilen etkinlikte, özel olarak tasarlanan simülasyon aracı, kaza anında emniyet kemeri takmamanın olası sonuçlarını çarpıcı bir şekilde ortaya koydu. Simülasyonu deneyimleyen vatandaşlar, araç içinde savrulmanın ve çarpmanın ne denli tehlikeli olduğunu bizzat yaşayarak öğrendi.

Jandarma ekipleri, simülasyonun ardından vatandaşlara emniyet kemerinin sadece sürücü için değil, araçtaki her bir yolcu için hayati bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Özellikle kısa mesafelerde dahi emniyet kemeri takmanın, olası bir kaza anında yaralanma riskini önemli ölçüde azalttığına dikkat çekildi. Etkinlik, vatandaşların emniyet kemeri kullanımının önemi konusundaki bilincini artırmayı hedefledi.