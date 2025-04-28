Alanya'da geçtiğimiz gün öğle saatlerinde gergin anlar yaşandı. Dim çayı yolunda, yeni inşa edilen 3 bloklu bir binanın önüne bırakılan şüpheli bir valiz, ihbar üzerine olay yerine gelen Alanya polisi bomba imha ekiplerini harekete geçirdi. Güvenlik önlemleri kapsamında yolun her iki tarafı trafiğe kapatılırken, yaya geçişi de engellendi. Bomba imha uzmanlarının titiz çalışması sonucu şüpheli valiz kontrollü bir şekilde patlatıldı. Patlama sonrası yapılan incelemede valizin boş olduğu tespit edildi. Bu gelişme üzerine hem bölge sakinleri hem de olay yerinde bekleyenler derin bir nefes aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi