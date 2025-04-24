Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde dev bir operasyona imza attı. Antalya merkezli İzmir, Adana, Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Hatay, İstanbul, Denizli, Afyonkarahisar, Manisa, Aydın ve Kayseri'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda, "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarına karıştığı belirlenen 139 şüpheli yakalandı.

Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, 22 çatı örgütü mensubu tarafından yönetilen şebekenin, tam 450 bin adet GSM hattı üzerinden dolandırıcılık faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile 8 ay süren ortak çalışmalar neticesinde, ülke genelinde 45 bin 663 ayrı dolandırıcılık eylemi gerçekleştirildiği ve mağdur vatandaşların yaklaşık 1.2 Milyar TL zarara uğratıldığı ortaya çıktı.

Operasyonla çökertilen şebekenin kullandığı yöntemler ise dikkat çekici. Şüphelilerin, sahte E-Devlet bağlantı linkleri üzerinden yardım başvurusu bahanesiyle vatandaşları arayarak kredi kartı bilgilerini ele geçirdikleri ve hesaplarından para transferleri yaptıkları belirlendi. Ayrıca, "Ceza Soruşturmanızın Son Günüdür" gibi korkutucu mesajlar göndererek panik yaratan dolandırıcıların, sosyal medyada sahte kart aidatı iadesi ve araç çekilişi gibi tuzaklarla mobil bankacılık bilgilerini ele geçirdikleri de tespit edildi.

Operasyonlar sonucunda çok sayıda cep telefonu, GSM hattı, tablet, bilgisayar, yazılım ve ağ donanımlarına el konulurken, şüphelilere ait iki şirkete ve bu şirketlerin tüm mal varlıklarına da el konulduğu bildirildi.

Antalya Valiliği, başarılı operasyonu koordine eden Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nı, MASAK'ı ve operasyonları gerçekleştiren Jandarma teşkilatını tebrik etti. Yapılan açıklamada, siber suçlara karşı en güçlü savunmanın farkındalık olduğu vurgulanarak, vatandaşların şüpheli durumları derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri istendi. Açıklamada ayrıca, "Kara Vatan’da, Mavi Vatan’da, Siber Vatan’da çıkmaz denilen sokaklarda, Aziz Milletimizin asayişi, huzuru ve güvenliği için canla başla çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.