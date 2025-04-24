Alanya'nın Saray Mahallesi'nde akılalmaz bir olay yaşandı. Bir binanın üst katında balkonda manzara izleyen yabancı uyruklu bir çift, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında cinsel ilişkiye girdi. Bu uygunsuz anlar, görgü tanıkları tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi ve kısa sürede sosyal medyada yayılarak büyük yankı uyandırdı.

Görüntülerin hızla yayılması üzerine Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipleri derhal harekete geçti. Skandal görüntülerdeki çiftin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından soruşturma başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, emniyet güçlerinin titiz çalışması sonucunda yabancı uyruklu çift yakalandı. Yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından, Alanya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla, söz konusu çiftin sınır dışı edildiği kamuoyuna duyuruldu. Bu olay, Alanya'da büyük tepkiyle karşılanırken, yetkililerin hızlı müdahalesi takdirle karşılandı.



-Görsel Temsili-