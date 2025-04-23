Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde yürekleri ağza getiren bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kaza saat 14.00 sıralarında Mahmutlar'ın en yoğun güzergahlarından biri olan Barbaros Caddesi üzerinde yaşandı.

Henüz nedeni kesin olarak bilinmeyen bir şekilde, seyir halindeki iki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki motosiklet sürücüsü de ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı motosiklet sürücülerine ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından yaralılar, ambulanslarla Alanya'daki farklı hastanelere sevk edildi. Hastanelerden alınan ilk bilgilere göre, yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Feci kazanın ardından polis ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kazanın nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.