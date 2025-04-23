İstanbul'da öğle saatlerinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki şiddetli depremin ardından, Marmara Denizi ve özellikle Büyükçekmece açıklarında endişe verici bir artçı deprem aktivitesi yaşanıyor. İlk büyük sarsıntının şokunu atlatamayan İstanbullular, peş peşe gelen güçlü artçılarla bir kez daha panik yaşadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen bilgilere, saat 12:51'den itibaren kaydedilen artçı depremlerin büyüklükleri dikkat çekici seviyelere ulaştı. En büyüğü saat 12:51:19'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki sarsıntı olurken, onu 13:02:32'deki 4.9 ve 13:01:02'deki 4.8 büyüklüğündeki depremler izledi. Diğer artçıların büyüklükleri ise 3.2 ile 4.5 arasında değişiyor.

Artçı Depremlerin Kronolojisi (Önemli Olanlar):

12:51:19: Büyüklük 5.9

13:01:02: Büyüklük 4.8

13:02:32: Büyüklük 4.9



Bu yoğun artçı deprem aktivitesi, ilk depremde hasar gören binaların yıkılma riskini artırırken, sağlam yapılarda oturan vatandaşları da büyük bir korkuya sevk ediyor. Birçok kişi, güvenlik endişesiyle evlerine girmekte tereddüt ediyor.

Yetkililer, bu durumun normal bir süreç olduğunu belirtse de, artçıların bu denli güçlü ve sık yaşanması endişeleri artırıyor. Vatandaşların sakin kalması, resmi uyarıları dikkate alması ve hasarlı binalardan uzak durması hayati önem taşıyor.

İstanbul Valiliği'nin daha önce yaptığı, hasarlı binalara girilmemesi, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması ve GSM hatlarının gereksiz kullanılmaması yönündeki uyarıları hala geçerliliğini koruyor.

