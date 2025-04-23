İstanbul ve çevresi, öğle saatlerinde peş peşe yaşanan iki depremle sarsıldı. İlk olarak saat 12:13'te Silivri açıklarında 3.9 (Kandilli Rasathanesi'ne göre 4.0) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, bu depremin derinliğini 6.99 kilometre olarak açıklarken, sarsıntı İstanbul'un çevre ilçelerinde de hissedildi ve kısa süreli bir paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre bu depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Ancak, bu ilk sarsıntının ardından kısa bir süre sonra, saat 12:49:10 TSİ'de bölge çok daha büyük bir depremle sarsıldı. Büyüklüğü 6.2 (Mw) olarak kaydedilen depremin merkez üssü yine Marmara Denizi, Silivri'ye yaklaşık 23 kilometre mesafede olarak belirlendi. Depremin derinliği ise 6.92 kilometre olarak ölçüldü.

Bu ikinci, çok daha şiddetli deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de güçlü bir şekilde hissedildi. Öğle vaktinde yaşanan bu sarsıntı, vatandaşlar arasında büyük bir korku ve paniğe yol açtı. Binalarda şiddetli sallantılar yaşanırken, depremin olası etkileri ve can veya mal kayıpları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.



Bakan Yerlikaya'dan İlk Açıklama Geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''İstanbul Marmara Denizi Silivri’de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.''

Yetkililer, art arda yaşanan depremlerin ardından bölgedeki durumu yakından takip ediyor. Arama kurtarma ekipleri olası ihbarlara karşı teyakkuza geçirilirken, vatandaşlar da güvenli bölgelere yöneliyor. İletişim hatlarında ise yoğunluk yaşanıyor.

Marmara Bölgesi'nin aktif fay hatları üzerinde bulunması, bu tür depremlerin yaşanma olasılığını sürekli gündemde tutuyor. Peş peşe yaşanan bu sarsıntılar, bölgedeki deprem riskinin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi ve olası büyük bir depreme karşı hazırlıklı olmanın hayati önemini vurguladı. Uzmanlar, artçı depremlerin de olabileceği uyarısında bulunarak vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor.