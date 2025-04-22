İstanbul narkotik polisi, uyuşturucuyla mücadelede büyük bir başarıya imza attı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Arnavutköy'de gerçekleştirdiği operasyonda rekor miktarda metamfetamin ele geçirdi.

Yapılan titiz çalışmalar sonucunda düzenlenen operasyonda, 29 parça halinde toplam 773 kilogram sıvı metamfetamin ile kristal halde 28,5 kilogram metamfetamin karışımı bulundu. Operasyonda ayrıca 2 şüpheli zehir taciri de kıskıvrak yakalandı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonu başarıyla koordine eden savcıları ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekiplerini tebrik etti. Yapılan açıklamada, uyuşturucunun insanlığın en büyük düşmanı olduğu vurgulanarak, bu tür zehir tacirleriyle çağdaşlık ve insanlık adına mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Bu büyük miktardaki uyuşturucu maddenin ele geçirilmesi, İstanbul ve ülke genelindeki uyuşturucu trafiğine vurulan önemli bir darbe olarak değerlendiriliyor. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, soruşturmanın derinleştirilerek uyuşturucu şebekesinin diğer üyelerine ulaşılması hedefleniyor. İstanbul polisinin bu başarılı operasyonu, uyuşturucuyla mücadeledeki etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.