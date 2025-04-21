Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla umuma açık mekanlara yönelik kapsamlı bir asayiş denetimi gerçekleştirdi. İlçe genelinde eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde, 16 farklı umuma açık mekan titizlikle kontrol edildi.

Denetimler sırasında, mekanlarda bulunan 233 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar neticesinde herhangi bir suç unsuruna veya olumsuzluğa rastlanmadı. Ayrıca, denetimler esnasında hakkında yakalama kararı bulunan 1 bakaya şahsa tebligat yapıldı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu tür denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğini ve vatandaşların güvenli bir ortamda yaşaması için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. Yapılan bu uygulama, Alanya'daki genel asayişin sağlanmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.