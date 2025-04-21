İçişleri Bakanlığı, uluslararası iş birliği sayesinde kırmızı bültenle aranan önemli suçluların yakalanarak Türkiye'ye getirilmeye devam edildiğini kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, uluslararası seviyede aranan A.H., T.H.C. ve F.M. isimli şahıslar farklı ülkelerde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla ele geçirildi.

"Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından kırmızı bültenle aranan ve "Orkinos-Bulut" operasyonunun hedefindeki A.H., Dubai'de yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Aynı operasyon kapsamında "tasarlayarak öldürme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından aranan T.H.C. ise İran'da yakalandı ve onun da iadesi sağlandı.

Öte yandan, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama, uyuşturucu madde ithal etme" suçlarından kırmızı bültenle aranan F.M.'nin Kolombiya'da yakalandığı ve iade sürecinin devam ettiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, operasyonlarda emeği geçen Adalet Bakanlığı çalışanlarına, Interpol-Europol Daire Başkanlığı'na, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göç İdaresi Başkanlıklarına ve kahraman polislere teşekkürlerini iletti. Açıklamada, uluslararası güçlü iş birliği vurgulanarak, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. Ayrıca, devletin nefesinin terör örgütleri, organize suç örgütleri, zehir tacirleri ve suç odaklarının her zaman ensesinde olduğu mesajı net bir şekilde verildi.