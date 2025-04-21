Alanya Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, insan hayatını ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bir sürücüye ağır cezai yaptırımlar uyguladı. 20 Nisan 2025 tarihinde Güllerpınarı Mahallesi'nde Eski Belediye Binası arkasındaki otoparkta drift yaptığı tespit edilen araç sürücüsü, ekiplerin dikkatli takibi sonucu yakalandı.

Yapılan kontrollerde sürücünün ikinci kez alkollü araç kullandığı, "dur" ikazına uymadığı ve kırmızı ışıkta geçtiği belirlendi. Bunun üzerine ekipler, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince sürücüye toplamda 62 bin 768 TL Trafik İdari Para Cezası uyguladı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 yıl 2 ay süreyle geçici olarak el konuldu.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bu pervasız sürücü hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 179/2. maddesi (Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek) gereğince adli işlem başlatılmak üzere Saray Şehit Halil İbrahim AKSOY Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi. Alanya Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini tehdit eden bu tür davranışlara karşı mücadelesinin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.