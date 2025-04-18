Antalya Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında son bir haftada gerçekleştirdiği kapsamlı operasyon ve denetimlerin bilançosunu açıkladı. "Kasten Yaralama, Yağma, Cinsel Suçlar ve Hırsızlık" gibi çeşitli asayiş olaylarına yönelik yürütülen çalışmalarda önemli başarılar elde edildi.

Emniyet birimleri tarafından yapılan sorgulamalarda 222 bin 152 şahıs incelenirken, bunlardan 551'i çeşitli suçlardan aranan kişiler olmak üzere toplam 1.790 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 238'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Trafik denetimleri de aralıksız sürdürüldü. 43 bin 98 otomobil ve motosiklet detaylı bir şekilde incelenirken, çalıntı, hacizli veya yakalamalı olduğu tespit edilen 22 araç ele geçirildi.

Konaklama ve kiralama sektörüne yönelik denetimlerde ise 107 geçici konaklama yeri ve 66 kiralık araç firması kontrol edildi. Bu denetimler sonucunda bir kiralık araç firmasına idari yaptırım kararı uygulandı.

"Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçuna yönelik yapılan çalışmalarda 3 ayrı olay tespit edilirken, bu olaylara karışan 7 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, "Kabahatler Kanunu" kapsamında çeşitli ihlallerde bulunan 146 şahsa idari para cezası uygulandı.

Gerçekleştirilen başarılı çalışmalar sonucunda, 37 adet ateşli silah, 390 adet fişek/tüfek kartuşu ve 1 adet kesici alet ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, suç ve suçlularla mücadelenin yasaların verdiği yetki ve sorumluluk bilinciyle aynı kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.