Türkiye, göç yönetimi alanındaki kararlılığını ve etkin mücadelesini sürdürüyor. Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, insan haklarına saygılı ve hukuk devleti ilkelerine bağlı bir yaklaşımla düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede önemli adımlar atılıyor.

Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ülke genelinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi. Metruk binalar, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar ve toplu taşıma alanları gibi kritik noktalarda yoğunlaştırılan denetimlerde, 26 bin 621 personel ve 8 bin 524 ekip görev aldı. Toplamda 5 bin 228 farklı noktada, 18 bin 650 farklı adres kontrol edildi.

Yapılan kimlik kontrollerinde 388 bin 809 kişi taranırken, bu denetimler sonucunda 723 düzensiz göçmen tespit edildi. Ayrıca, göçmen kaçakçılığı organizasyonlarına yönelik operasyonlarda 9'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 29 organizatör yakalanarak adli süreç başlatıldı.

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri derhal başlatılırken, yetkililer Türkiye'nin göç konusundaki hassasiyetini ve kararlılığını vurguladı. Yapılan açıklamada, Türkiye'nin göç yönetiminde insan haklarına saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı bir model sunduğu ve kamu düzeni ile güvenlikten asla taviz verilmediği belirtildi.

Operasyonların başarısında görev alan valiler, kaymakamlar, emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve Göç İdaresi Başkanlığı personeli tebrik edildi.