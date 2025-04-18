Antalya’nın Gazipaşa ilçesinin Güneyköy Mahallesi Zeytinada mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde bir muz bahçesinde başlayan alevler kısa sürede çevredeki makilik alana yayıldı.

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Orman itfaiye ekiplerinin yanı sıra Alanya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun bir mücadele verdi.

Bölgedeki rüzgarın etkisiyle yayılma riski taşıyan yangın, zorlu arazi şartlarına rağmen ekiplerin yaklaşık 5 saat süren titiz çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, olayla ilgili incelemelerin başlatılması bekleniyor.