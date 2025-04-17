Alanya'nınHacet Mahallesi'nde 16 Nisan 2025 sabahı yürekleri dağlayan bir olay yaşandı. Henüz 36 günlük olan Melisa D. adlı bebek, iddialara göre oturdukları apartmanın ikinci katındaki pencereden düşerek beton zemine çakıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan minik Melisa, burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi nedeniyle helikopter ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen 36 günlük bebek kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Melisa bebeğin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Melisa bebeğin cenazesi, babası S.D. ve yakınlarına teslim edildi. Ailenin kararıyla minik Melisa, Alanya'nın Bayırköy Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verilecek.

Olayın ardından Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Bebeğin düşmesine neden olduğu iddiasıyla anne M.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen acılı anne, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili detaylı soruşturması sürüyor.

Alanya'da yaşanan bu trajik olay, bölge halkını derin bir üzüntüye boğarken, minik Melisa'nın trajik ölümü sevenlerinin yüreğinde derin bir yara açtı.