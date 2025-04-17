Ankara Emniyet Müdürlüğü, Başkent'te gençler başta olmak üzere toplumu zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirlerine karşı tarihi bir operasyon gerçekleştirdi. Sabah saat 05.00 itibarıyla başlatılan ve "NARKOKAPAN-ANKARA" adı verilen dev operasyonda, 6 aylık titiz bir takip sonucu belirlenen 626 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyona 4 bin 768 polis, 1461 ekip, 40 özel eğitimli dedektör köpek, 4 İHA ve hava destek unsurları katıldı. İnternet tabanlı haberleşme platformları üzerinden mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan "torbacı" olarak tabir edilen 525 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun devam ettiği bildirildi.

Operasyonla ilgili açıklama yapan yetkililer, özellikle gençlere musallat olan zehir tacirlerinin faaliyetlerinin 6 ay boyunca titizlikle takip edildiğini ve delillendirildiğini vurguladı. Yapılan saha çalışmaları ve analizler sonucunda şüphelilerin tüm bağlantıları ve suç faaliyetleri ortaya çıkarıldı.

Gözaltıların ardından yapılan açıklamada, "Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden o zehir tacirlerine bir kez daha net bir şekilde gösterdik: Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır! Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz! Milletimizi zehirlemeye kalkanlara, hayatı zehrederiz" ifadeleri kullanıldı.

Operasyonda emeği geçen Ankara Valiliği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve tüm emniyet mensupları tebrik edildi.

Yetkililer, uyuşturucunun insanlığın en büyük düşmanı olduğunu belirterek, bu tür suçlarla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.