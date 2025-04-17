Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde sık sık kazaların yaşandığı D.400 karayolu üzerindeki Mehmet Çakır Caddesi'nde akşam saatlerinde yine bir trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Mersin istikametine seyir halinde olan bir yolcu otobüsü, karşıya geçmeye çalışan yaklaşık 30 yaşlarındaki kimliği henüz belirlenemeyen bir bisiklet sürücüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile yaralı şahıs Alanya'daki bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Mahmutlar Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.