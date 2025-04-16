Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde, 17 ilde eş zamanlı olarak terör örgütü DEAŞ'a yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılıkları ile işbirliği içinde yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, terör örgütü bünyesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen toplam 89 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlar, Antalya, Batman, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kilis, Malatya, Osmaniye, Sakarya, Şanlıurfa, Van ve Yozgat illerinde gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüklerinin yürüttüğü başarılı çalışmalar neticesinde, örgütün faaliyetleri deşifre edilerek şüphelilerin yakalanması sağlandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları ve operasyonları başarıyla gerçekleştiren emniyet güçleri tebrik edildi. Açıklamada, teröre karşı birlik, beraberlik ve dayanışmanın en büyük güç olduğu vurgulanırken, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla operasyonlara aralıksız devam edileceği belirtildi.