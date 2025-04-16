Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Oktay Hanife Cebeci Cami önünde silahlı bir saldırı yaşandığı iddia edildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, seyir halindeki bir araçtan cami önünde bulunan bir gruba doğru ateş açıldı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma, olay yerinde incelemelerde bulunarak delil topladı ve görgü tanıklarının ifadelerini aldı. Saldırıda yaralanan olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatılırken, jandarma ekipleri saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen aracı ve şüpheli veya şüphelileri tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.