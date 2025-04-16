Antalya İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Esat Koyuncu , Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği'ndeki görevini ifa ederken acı bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir kavga ihbarına intikal etmek üzereyken kalp krizi geçiren Polis Memuru Koyuncu, derhal hastaneye kaldırıldı. Ancak, sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak 15 Nisan 2025 tarihinde şehit oldu.

Şehit Polis Memuru Esat Koyuncu'nun ani vefatı, Antalya Emniyet Müdürlüğü ve Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde derin üzüntüye yol açtı. Meslektaşları ve sevenleri tarafından sevilen ve görevine bağlılığıyla bilinen Koyuncu'nun şehadeti, teşkilatta büyük bir boşluk yarattı.

Şehit Polis Memuru Esat Koyuncu için önümüzdeki günlerde resmi bir tören düzenlenmesi bekleniyor. Törenin detayları ve şehidin defnedileceği yer hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, yaptığı açıklamada, Şehit Polis Memuru Esat Koyuncu'nun ailesine, yakınlarına ve tüm emniyet teşkilatına başsağlığı diledi.