Türkiye, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklamayla mücadelede tarihi bir başarıya imza attı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen ve "ORKİNOS-BULUT" adı verilen dev operasyon, Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika polis teşkilatlarıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyonun başarısında Fransa, İngiltere, Avustralya, ABD, Yunanistan, Sırbistan, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Brezilya ve İran polis teşkilatlarıyla yapılan bilgi ve belge paylaşımları da önemli rol oynadı.

"ORKİNOS-BULUT" operasyonu, ulusal ve uluslararası düzeyde uyuşturucu madde ticareti yapan ve bu suçtan elde ettikleri gelirleri aklamaya çalışan 4 ayrı uluslararası organize suç örgütünü hedef aldı. Yapılan tespitlere göre, bu örgütler "Uyuşturucu ticareti ve kara para aklamanın" yanı sıra "Kasten adam öldürme", "Ateşli silahla yaralama", "Adam kaçırma", "Hürriyeti tahdit ve eziyet", "Yıldırma amacıyla iş yeri ve oto kurşunlama" ile "Şantaj" gibi ağır suçlara da karıştı.

Operasyon sonucunda, 9'u yurt dışında ve 225'i yurt içinde olmak üzere toplam 234 üst düzey organize suç örgütü üyesi eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 10'unun ise uluslararası düzeyde kırmızı bültenle arandığı öğrenildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, bu uluslararası organize suç örgütlerine ait olduğu belirlenen yaklaşık 13 milyar Türk Lirası değerindeki mal varlığına el konuldu. El konulan mal varlıkları arasında 681 taşınmaz, 127 araç ve 113 şirketteki ortaklık paylarının yanı sıra şüphelilerin banka hesapları da bulunuyor.

Bu tarihi başarının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK başta olmak üzere operasyonda görev alan tüm birimlere ve kahraman polislere teşekkür edildi. Ayrıca, Avrupa Polis Teşkilatı EUROPOL ile operasyona katılan Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika polis teşkilatlarına ve bilgi paylaşımında bulunan diğer ülke polis teşkilatlarına da minnettar kalındığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada, "Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz!" ifadeleriyle uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.