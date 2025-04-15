Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı'nın işbirliğiyle Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü tarafından önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Konya merkezli olarak İstanbul, Kocaeli, Hatay, Gaziantep, Kayseri, Kahramanmaraş, Ankara ve Manisa illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, FETÖ'nün "Askeri Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 20 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheliler arasında kamu personelinin de bulunduğu belirtildi. Operasyonun detaylarına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan yetkililer, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve operasyonları başarıyla gerçekleştiren Konya İl Emniyet Müdürlüğü ile emniyet güçlerini tebrik etti. Açıklamada ayrıca, "Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Operasyonun, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünün önemli bir göstergesi olduğu belirtiliyor.